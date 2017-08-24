Міграція до Британії стрімко впала після референдуму

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Чистий приплив мігрантів до Великобританії за рік скоротився на чверть до мінімального за три роки рівня: після референдуму щодо "брекзиту" все більше громадян європейських країн виїжджають і все менше - приїжджають жити і працювати на острови.

Опубліковані в четвер дані про приріст імміграції - загальну кількість прибулих з вирахуванням тих, хто виїхав, - показали скорочення до 246 тисяч за рік (березень 2016 до березня 2017 року). Це, як і раніше, набагато перевищує обіцяні урядом консерваторів 100 тисяч на рік, але відчутно менше, ніж до референдуму щодо "брекзиту".

Свіжа порція статистики про міграцію - камінь спотикання британської внутрішньої політики - вперше містила точні дані про кількість тих, хто дійсно виїхав з країни. Великобританія перестала збирати їх в 1990-і і тільки зараз повернулася до цієї практики.

Вони розвіяли укорінений міф про студентські візи як ширму для масштабної нелегальної імміграції. З'ясувалося, що 97% тих, хто приїхали вчитися за візами, термін дії яких закінчився до березня 2017-го, вже покинули Великобританію, а в середньому 95% студентів або їдуть по закінченні університету, або отримують право залишитися в країні на інших підставах.

Європейці їдуть

Скорочення сальдо чистої міграції на чверть в основному забезпечили європейці: зі спаду на 81 тисячу за рік 51 тисяча припала на громадян ЄС.

Цифри ONS (Британської служби статистики) показують падіння імміграції з усіх країн, а також - ріст еміграції.

На тлі невизначеності щодо майбутнього статусу європейців у Британії і падіння курсу фунта стерлінгів до євро, злотого і інших валют різко зросла кількість охочих повернутися додому на схід ЄС: до Польщі, Чехії, Словаччини, Словенії, Естонії, Латвії, Литви та Угорщини.

"Ці дані показують, що референдум про вихід із ЄС вплинув на рішення людей приїхати до Великобританії або покинути її, особливо на європейців", - прокоментувало свою публікацію статистичне відомство.

У той же час там підкреслили, що поки що рано робити висновки про те, тимчасове це явище або довгостроковий тренд.

Міграція до Британії За рік до кінця березня 2017 81 000 зменшення числа мігрантів 246 000 показник чистої міграції, найменший за три роки Міграція з країн ЄС упала на 51 000

Еміграція до 'ЄС-8' зросла на 17 000 Getty Images

Найчастіше люди приїжджають до Великобританії на заробітки, випливає зі статистики. Однак тепер у більшості при перетині кордону вже є пропозиція про працевлаштування, тоді як число тих, хто приїжджає тільки шукати роботу, неухильно скорочується.

"Не варто радіти цим цифрам, - прокоментував статистику Інститут директорів. - З урахуванням того, що безробіття перебуває на історично низькому рівні (4,5%), без трьох мільйонів мігрантів з ЄС країні загрожує гостра нестача робочої сили. З'явилися ознаки втрати привабливості Великобританії як місця для життя і роботи, і це викликає занепокоєння".

Тереза ​​Мей у минулому обіцяла скоротити сальдо міграції до десятків тисяч, однак колишній мінінстр фінансів Джордж Осборн стверджував, що інші члени уряду не вірять у те, що ці показники досяжні.

У свою чергу керівники великих компаній і організацій попереджають, що скорочення числа кваліфікованих мігрантів, які прибувають у країну, серйозно ускладнить роботу багатьох підприємств, зокрема, в національній системі охорони здоров'я.