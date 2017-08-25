Святкова доба в АТО: 22 обстріли, 3 поранених
Впродовж минулої доби позиції ЗСУ зазнали 22 обстріли. Троє українських військових отримали поранення, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Активні бойові дії із застосуванням зброї калібру понад 100 мм точилися у районі Авдіївської промзони.
"Тут із вечора і майже до опівночі бойовики зі сторони Ясинуватої, Яковлівки, Спартака били по наших опорних пунктах із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".
Втім, як йдеться у повдіомленні, українські вояки відповідали "щільним вогнем".
Неспокійно було також і на луганському напрямку в районі Катеринівки, Новоолександрівки, Новотошківського та Станиці Луганської.
Натомість у напрямку Маріуполя, згідно із повідомленням штабу АТО, було переважно спокійно.