Святкова доба в АТО: 22 обстріли, 3 поранених

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Впродовж минулої доби позиції ЗСУ зазнали 22 обстріли. Троє українських військових отримали поранення, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Активні бойові дії із застосуванням зброї калібру понад 100 мм точилися у районі Авдіївської промзони.

"Тут із вечора і майже до опівночі бойовики зі сторони Ясинуватої, Яковлівки, Спартака били по наших опорних пунктах із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Втім, як йдеться у повдіомленні, українські вояки відповідали "щільним вогнем".

Неспокійно було також і на луганському напрямку в районі Катеринівки, Новоолександрівки, Новотошківського та Станиці Луганської.

Натомість у напрямку Маріуполя, згідно із повідомленням штабу АТО, було переважно спокійно.