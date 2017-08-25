Потік мігрантів через Середземне море менший, але смертність серед біженців висока - ООН

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У першій половині 2017 року потік мірантів, які намагається потрапити до Європи через Середземне море, зменшився. Проте досі багато з них гинуть і зазнають знущань у спробі дістатися до Європи, - йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

Згідно із доповіддю, якщо порівнювати першу половину цього року із відповідним періодом минулого року, то потік біженців через Середземне море знизився переважно завдяки зменшенню на 94% потоку мігрантів через Туреччину до Греції.

У той таки час потік із Північної Африки до Італії залишається на тому ж рівні, що й торік.

Незважаючи на зменшення кількості мігрантів, смертність серед них залишається високою.

За оцінками, за півроку у морі загинули чи зникли без вісті 2 253 осіб, ще 40 загинули вже у Європі або ж поблизу європейських кордонів. Найбрутальніших знущань зазнають мігранти, що подорожують із Лівії.

"Ми не можемо дозволити ігнорувати знущання щодо яких немає жодних сумнівів тільки тому, що це не відбувається у нас на очах", - заявив Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді.

У звіті йдеться про те, що багато біженців, які намагаються потрапити до Італії з Лівії, до цього проходять складний шлях через пустелю, де часто зазнають знущань, зокрема, і сексуальних, катувань, а також викрадень з метою викупу. Один із 39 біженів до Італії гине в морі.

У звіті також йдеться про зростання кількості біженців до Іспанії, - від початку року туди порапили 9,5 тис. осіб, переважно морем, тоді як у першій половині 2016 року до Іспанії прибули 4 936 біженців.

Мігранти також продовжують пересуватися Європою і наземними шляхами, хоча й менших масштабах. Часто вони порапляють в руки торгівців людьми, їх б'ють, а інколи їх цькують поліцейськими собаками. Нерівдкими також є випадки пограбування і викраження.

У звіті також ідеться про те, що ООН та партнерські орагнізації і надалі отримують інформацію про протидію мігрантам, часто запідтримки з боку влади, у Болгарії, Хорватії, Греції, Румунії, Угорщині, Сербії, Македонії та Іспанії.