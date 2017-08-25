Від початку "шкільного перемир'я" в АТО - один загиблий

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Від початку доби, коли мало розпочатися чергове перемир'я на Донбасі, один український військовий загинув, - повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" речник штабу АТО Анатолій Стельмах.

"Вже з початку цієї доби в нас зафіксовано два обстріли наших позицій: це, зокрема, поблизу населених пунктів Талаківка і Зайцеве. Поблизу Талаківки внаслідок збройного протистояння один наш військовослужбовець загинув", - повідомив речник штабу АТО.

22 серпня під президент України Петро Порошенко, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, у якій підтримали ідею оголошення режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

23 серпня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовились від 25 серпня встановити режим тиші на сході України у зв'язку з початком нового навчального року.

Раніше також було погоджено встановити з 24 червня до 31 серпня на час збирання врожаю так зване "хлібне перемир'я". Лише у перший день його порушували п'ять разів.