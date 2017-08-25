Спадкоємця імперії Samsung Лі Дже-Йонга ув'язнили за корупцію

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У Південній Кореї за хабарництво до п'яти років позбавлення волі засуджено Лі Дже-Йонга, фактичного керівника і спадкоємця Samsung.

Пана Лі звинувачують у корупції в рамках скандалу, пов'язаного із імпічментом колишнього президента Південної Кореї.

Його випадок привернув увагу громадськості на тлі зростаючого невдоволення діяльністю найбільших компаній країни, так званих "чоболів".

Пан Лі відкинув усі звинувачення. Його адвокати заявили, що оскаржуватимуть рішення суду.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пак Кин Хе стала першим президентом Південної Кореї, якого було усунено від влади за процедурою імпічменту

Лі Дже-Йонг де-факто очолює корпорацію, яка є найбільшим у світі виробником смартфонів. Його було арештовано у лютому цього року за звинуваченнями у корпції.

Зокрема, йшлося про хабарництво, розкрадання майна, а також приховування активів за кордоном.

49-річного мільярдера звинуватили у тому, що він пожертвував 36 млн доларів неприбутковому фонду, яким керувала Чхве Сун Сіль, подруга колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе, в обмін на політичні преференції.

Прокурори заявили, що ці пожертви дозволили Лі Дже-Йонгу отримати урядову підтримку програмі реструктуризації Samsung і зміцнили його контроль над компанією.

"Ми впевнені, що рішення буде переглянуто", - заявив один із адвокатів пана Лі в коментарі Reuters.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цими днями Samsung мав офіційно випустити Galaxy S8, найближчого конкурента iPhone

Тим не менш, вирок є потужним ударом по найбільшій і найвідомішій корпорації Південної Кореї. Від моменту оголошення вироку акції Samsung впали на 1%.

Рішення суду також порушує питання щодо майбутнього керівництвабізнес-імперії. Лі Дже-Йонга очолив компанію після того, як у 2014 році із його батьком, Лі Кун-Хі, стався інфаркт.

Скандал із Samsung став однією із складових справи про корупцію та імпічменту президента Південної Кореї Пак Кин Хе. Її подруга Чхве Сун Сіль вже відбуває три роки ув'язнення за корупцію.