НАТО уважно стежитиме за навчаннями "Захід-2017"

Копирайт изображения AFP Image caption Перед початком навчань "Захід-2017" у Білорусі керівник НАТО інспектує контингент альянсу у Польщі

Генсек НАТО заявив, що альянс уважно спостерігатиме за тим, як відбуватимуться спільні навчання російських та білоруських вояків "Захід 2017", що заплановані на вересень.

"Ми будемо дуже пильно стежити за цими навчаннями, - цитує Reuters заяву Энса Столтенберга під час візиту до Варшави. - Усі країни мають право на проведення військових навчань. Але країни також мають дотримуватися зобов'язань щодо їхньої прозорості".

Візит генерального секретаря НАТО до Польщі присвячений перевірці стану дислокованого на сході країни контингенту альянсу, у складі якого переважають вояки США.