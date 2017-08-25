П'ятеро загинули в заворушеннях після вироку гуру-ґвалтівнику

Image caption Гурміт Рам Рахім Сінх має тисячі послідовників у Індії

На півночі Індії поліція застрелила п'ятьох учасників сутичок, які спалахнули по тому, як суд визнав винним у зґвалтуванні популярного гуру.

Загиблих вважають послідовниками гуру Гурміта Рама Рахіма Сінха.

Розлючені прихильники гуру влаштували заворушення у місті.

Надходять повідомлення про масове насильство, зокрема, і про підпалення двох залізничних станцій.

Послідовники гуру також трощать автомобілі і підпалюють фургони працівників ЗМІ, повідомляє кореспондент ВВС Робін Сінх.

Перед оголошенням вироку понад 200 тисяч послідовників гуру заповнили вулиці міста.

Охорону порядку тримають тисячі поліцейських та військових. Вони намагаються приборкати натовп сльозогінним газом і водометами, - повідомляє кореспондент ВВС.

У кількох районах міста, а також у штаті Пенджаб запроваджено комендантську годину.

Копирайт изображения Manoj Dhaka Image caption Десятки тисяч прихильниць гуру, визнаного ґвалтівником, заполонили вулиці Чандігарха

Після оголошення вироку військові взяли Рама Рахіма Сінха у місце тимчасового утримання.

Очікується, що остаточний вирок має бути оголошений у понеділок.

Хто такий Рам Рахім Сінх?

суперечливий лідер секти, який твердить, що має 60 мільйонів послідовників по всьому світу

у 23 роки став контролювати секту, яка називає себе "неприбутковою соціальною і духовною організацією"

виступає на рок-концертах, знімається у фільмах і навіть має власну марку харчів

має призвиська "гуру-рок-зірка" і "розцяцькований гуру" через барвисту манеру одягатися

його звинувачували у знущанні над видатними сінхами та індуістами

він є підозрюваним у справах про вбивство та зґвалтування, проте відкидає звинувачення

його також звинувачували у примусі прихильників до кастрації, аби "бути ближчими до бога".

Головний міністр Пенджабу Амаріндер Сінх скритикував свого колегу із штату Хар'яна за те що той дозволив такій кількості прихильників гуру прибути до Чандігарху. Місто є столицею обох штатів.

Гуру Сінх прибув до суду зі свого ашраму у Хар'яні під конвоєм із понад 100 автомобілів.

Школи і офіси у прилеглих до суду районах закриті, дороги заблоковані, а три стадіони місцева влада виділила як місця тимчасового утримання на випадок масових затримань.