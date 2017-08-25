У Києві намагались підірвати пам'ятник бійцям АТО

Копирайт изображения Dmitriy Belotserkovets Image caption Пам'ятник відкрили 15 серпня

24 серпня у Києві невідомі спочатку облили фарбою, а потім кинули у його бік вибуховий пристрій, повідомив ВВС Україна радник міського голови столиці Дмитро Білоцерківець.

Монумент відкрили 15 серпня цього року й він викликав неоднозначну реакцію. Гранітний меморіал створений у формі меча, що пронизує карту РФ. Нижче - зображення ангела з мечем, яке дуже нагадує малюнок за мотивами комп'ютерної гри Diablo.

Скульптурну композицію, присвячену воїнам АТО, відкрили 15 серпня на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова.

За словами пана Білоцерківця, 24 серпня ввечері близько 22 години у бік пам'ятника з дороги кинули саморобний вибуховий пристрій.

Монумент не постраждав, але біля нього залишилася яма діаметром 50 сантиметрів та глибиною 10 сантиметрів.

Зранку 24 серпня активісти викладали фотографії, на яких пам'ятник був облитий білою фарбою.