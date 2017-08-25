У Росії автобус впав у море: 17 загиблих

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У Краснодарському краї Росії автобус з працівниками впав у море з пірса біля села Волна Тюмрюкського району.

За останніми даними, 17 людей загинули, а 24 вдалось врятувати.

Точних причин аварії влада не називає, поки що вказує тільки на порушення правил дорожнього руху.

За останніми даними, автобус повертався з вахти з працівниками, які займались будівництвом пірса для компанії "Таманьнефтегаз".

За даними джерела агенції "ТАСС", автобус впав з висоти чотирьох метрів.