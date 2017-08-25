У Німеччині заборонили ліворадикальний вебсайт

Копирайт изображения Reuters Image caption Учасники акцій протесту одягали балаклави, внаслідок чого опізнати їх було важко

Німеччина заборонила ліворадикальний інтернет-портал, звинувачений у тому, що він спонукав до насильства активістів, які влаштували протести під час саміту G20 у Гамбурзі.

Відтепер у Німеччині вважатиметься злочином використання сайту linksunten.indymedia, заявив міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр.

Поліція конфіскувала комп'ютери і знайшла зброю під час рейдів на будинки активістів у районі Баден-Вюртемберг на південному заході країни.

Саміт "Великої двадцятки" 7 липня супроводжувався сутичками антиглобалістів і поліції.

У своєму твіті міністерство внутрішніх справ Німеччиним назвало цей портал "центральною платформою для спілкування ультралівих радикалів, схильних до насильства".

Міністерство каже, що цей портал використовувався для обміну інформації про різні методи насильства і для поширення "антиконституційного екстремістського контенту лівого штибу".

Як повідомив німецький канал ARD, під час рейдів поліції в п'ятницю в активістів вмлучили ножі, кийки, арматуру і катапульти.

У сутичках із антиглобалістами і лівими радикалами на початку липня в Гамбурзі були травмовані майже 200 поліцейських.

Учасники протестів під гаслами "Ласкаво просимо до пекла" грабували крамниці, палили автомобілі і закидали поліцію "коктейлями Молотова" і камінням. У відповідь поліція застосувала проти них водомети.