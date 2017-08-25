У Британії почнуть випробовувати безпілотні вантажівки

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Ось як цю технологію випробовували в Нідерландах з однією безпілотною вантажівкою

До кінця 2018 року на дорогах Британії з'являться невеликі колони з безпілотних вантажівок. Як повідомив британський уряд, випробування безпілотних вантажівок проведе приватна компанія - Лабораторія транспортних досліджень (TRL).

Колона під час випробувань складатиметься з максимум трьох вантажівок, при цьому без водія будуть дві з них - друга і третя. Перша вантажівка, яка очолює колону, буде з водієм.

Швидкість руху колони та гальмування задаватиме головна машина, а напрямок руху всіх вантажівок у колоні регулюватиме водій першої вантажівки.

Як вважають у міністерстві транспорту Британії, така схема руху вантажівок допоможе скоротити викиди вихлопних газів і скоротити витрату пального за рахунок зменшення опору повітря для ведених машин.

Випробування розпочнуться на спеціальних полігонах, але до кінця 2018 року мають переміститися на британські автомагістралі.

Однак у британській Автомобільній асоціації не впевнені, що рух таких колон по дорогах країни можна вважати повністю безпечним.

Копирайт изображения DAIMLER Image caption Випробування безпілотних вантажівок, що рухаються в складі колони, вже провели в низці країн, зокрема в США, Німеччині та Японії

Плани запуску колон безпілотних вантажівок обговорюються з 2014 року.

У минулому році, наприклад, уряд анонсував випробування безпілотних вантажівок, проте випробування були відкладені, після того як низка європейських виробників вантажних автомобілів відмовилися брати участь в цьому проекті.

Зараз, як заявляють у британському уряді, всі необхідні для проведення випробувань домовленості досягнуті і закріплені в контрактах.

Партнерами британської Лабораторії транспортних досліджень за цим проектом стануть нідерландський виробник вантажівок DAF Trucks, британська Ricardo, що спеціалізується на "розумних" транспортних технологіях, і німецька логістична компанія DHL.

Випробування безпілотних вантажівок, що рухаються в складі колони, вже пройшли в ряді країн, у тому числі в США, Німеччині та Японії.

Однак, як каже голова британської Автомобільної асоціації Едмунд Кінг, рух колон безпілотних вантажівок по британських дорогах становить особливу складність.

"Ми всі хочемо витрачати пальне економніше і скоротити викиди вихлопних газів, проте ми не впевнені, що використання колон безпілотних вантажівок на британських дорогах допоможе в досягненні такої цілі", - каже Едмунд Кінг.

Копирайт изображения PA Image caption В Автомобільній асоціації вважають, що британські автомагістралі надто завантажені для таких експериментів

Однією з проблем, за його словами, є те, що колони вантажівок можуть обмежити видимість і закрити від інших водіїв дорожні знаки.

"У нас одні з найзавантаженіших доріг у Європі з величезною кількістю в'їздів і з'їздів. Використання колон підходить більше для порожніх доріг десь у Неваді або Арізоні, але ми не в Америці", - пояснив Едмунд Кінг.

Однак заступник міністра транспорту Британії Пол Мейнард упевнений, що використання колон безпілотних вантажних автомобілів сприятиме економії пального, скорочення викидів вихлопних газів і зменшення заторів на дорогах.

"Але спочатку ми повинні переконатися, що ця технологія є безпечною і добре працює на наших дорогах. Ось чому ми так зацікавлені в проведенні цих випробувань", - сказав міністр.