Київ: затвердили будівництво метро на Виноградар

Копирайт изображения UNIAN Image caption Нові станції називатимуться "Мостицька", "Проспект Правди", "Маршала Гречка", "Виноградар"

Чотири нових станції метро до житлового масиву Виноградар у Києві планують збудувати майже за дев'ять років. Вартість проекту (станом на 1 березня 2017) - більше 11,2 мільярда гривень.

Про це ідеться у техніко-економічному обґрунтуванні будівництва, яке схвалив мер Віталій Кличко.

Раніше попередню вартість будівництва на КП "Київський метрополітен" оцінювали у понад 5 мільярдів гривень.

Проект передбачає будівництво чотирьох станцій Сирецько-Печерської лінії від станції "Сирець" - "Мостицька", "Проспект Правди", "Маршала Гречка", "Виноградар", а також електродепо у Подільському районі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Поки що "Сирець" - остання станція "зеленої" Сирецько-Печерської лінії метро на правому березі Києва

Першу чергу, яка передбачає дві станції, обіцяють завершити за три роки, другу - майже за стільки ж.

Довжина гілки становитиме 7,39 кілометра, з них 1,3 кілометра закритого прокладання і 6,09 відкритого.

У липні "Київський метрополітен" оголосив тендер на проект будівництва дільниці Святошинсько-Броварської лінії від станції "Святошин" до станції "Новобіличі" із зворотнім електродепо.

Наразі "Київський метрополітен", що запрацював у 1960-му році, налічує 52 станції і три підземних пересідних вузли у центрі міста.

У розділі "Перспективи розвитку" на сайті підприємства ідеться про плани будівництва нових станцій на трьох існуючих лініях, а також ще однієї лінії, яка б з'єднала житловий масив Троєщина і міжнародний аеропорт "Київ" у Жулянах.