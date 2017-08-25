Підозрюваного у вбивстві іноземця у Києві арештували
Печерський районний суд Києва на два місяці арештував підозрюваного у вбивстві іноземця у центрі Києва.
"Зважаючи на тяжкість злочину, у якому підозрюється 36-річний чоловік, обраний йому запобіжний захід є безальтернативним", - написала у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
Дії підозрюваного кваліфікують як умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Його затримали вночі проти 24 серпня під час спроби втекти з місця вчинення злочину на автомобілі.
"Його причетність до вбивства підтверджується показами свідків та записами з камер відеоспостереження", - додала речниця прокуратури.
Зараз слідчі встановлюють обставини вбивства, а також шукають людей, які також можуть бути причетними до злочину.
Інцидент стався на вулиці Шота Руставелі у ніч проти четверга. Поліцейські отримали повідомлення про стрілянину о 23.30 в середу.
За даними Нацполіції, застрелений чоловік - громадянин іншої держави 1988 рроку народження.
"Імовірно, зловмисники втекли автомобілем "Фольксваген", - ішлося у повідомленні поліції.
У столиці одразу ввели план "перехоплення".