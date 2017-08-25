Підозрюваного у вбивстві іноземця у Києві арештували

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Підозрюваному - 36 років

Печерський районний суд Києва на два місяці арештував підозрюваного у вбивстві іноземця у центрі Києва.

"Зважаючи на тяжкість злочину, у якому підозрюється 36-річний чоловік, обраний йому запобіжний захід є безальтернативним", - написала у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Дії підозрюваного кваліфікують як умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Його затримали вночі проти 24 серпня під час спроби втекти з місця вчинення злочину на автомобілі.

"Його причетність до вбивства підтверджується показами свідків та записами з камер відеоспостереження", - додала речниця прокуратури.

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Чоловіка застрелили у Печерському районі Києва

Зараз слідчі встановлюють обставини вбивства, а також шукають людей, які також можуть бути причетними до злочину.

Інцидент стався на вулиці Шота Руставелі у ніч проти четверга. Поліцейські отримали повідомлення про стрілянину о 23.30 в середу.

За даними Нацполіції, застрелений чоловік - громадянин іншої держави 1988 рроку народження.

"Імовірно, зловмисники втекли автомобілем "Фольксваген", - ішлося у повідомленні поліції.

У столиці одразу ввели план "перехоплення".