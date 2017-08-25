Копирайт изображения ALAIN JOCARD/AFP Image caption Попередній саміт відбувся 2015-го року у Ризі

Саміт "Східного партнерства" проведуть 24 листопада у Брюсселі - про це повідомив голова представництва України при ЄС Микола Точицький, якого цитує агенція "Интерфакс Украина".

Україна, Грузія та Молдова спільно з європейськими партнерами почали формувати черговий етап порядку денного програми "Східного партнерства" у липні - про це під час візиту до Грузії заявив президент України Петро Порошенко на спільній з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі прес-конференції.

Тоді він також заявив, що українська та грузинська сторони обговорили координацію спільних дій щодо співробітництва з ЄС.

Цього року ЄС із різницею у кілька місяців схвалив безвізовий режим і для України, і для Грузії.

Про те, що саміт пройде у листопаді в Брюсселі, стало відомо з висновків засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ восени минулого року, однак точної дати досі не оголошували.

Проект "Східне партнерство", що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами, ЄС започаткував у 2009 році. Участь у ньому, окрім Євросоюзу, беруть Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.

Кожні два роки учасники програми збираються на саміти.

Попередній саміт "Східного партнерства", який у травні 2015-го року провели у Ризі, закінчився, зокрема, декларацією, у якій ЄС підтвердив свою позицію про незаконність анексії Криму і Росією.

У документі також було сказано, що ЄС підтримує територіальну цілісність своїх партнерів.

У 2013-му саміт відбувався у Вільнюсі, тодішній президент Віктор Янукович повернувся із нього, не підписавши угоду про асоціацію між Україною та ЄС, що стало приводом для початку "Євромайдану" і подальшої зміни влади в Україні.