Гройсман: на дороги витратили вже 20 мільярдів
На ремонт і будівництво доріг з початку року вже виділили більше 20 мільярдів гривень, повідомив прем'єр Володимир Гройсман.
За його словами, протяжність повністю відремонтованих доріг - понад 750 кілометрів, ще 40 тисяч кілометрів шляхів пройшли ямковий ремонт.
Прем'єр заявив, що кожна гривня, вкладена в будівництво дороги, забезпечує 2,5 гривні приросту ВВП держави.
"Щотижня ми проводимо інспекційні поїздки регіонами, перевіряємо хід ремонтних робіт, їх якість, відкриваємо відновлені ділянки полотна", - сказав голова уряду і запевнив, що цього року всі роботи розпочали вчасно.
Володимир Гройсман також наголосив, що вже почали будувати нову магістраль Львів-Одеса через Хмельницький, Вінницю, Миколаїв та Херсон, яка об'єднає західний кордон з портами і "стане потужною складовою транзитних можливостей України". Роботи обіцяють завершити через 3-4 роки.
"За 3-5 років ситуація в дорожньому господарстві буде змінена докорінно", - пообіцяв прем'єр.
Весною в міністерстві інфраструктури казали, що дороги в Україні будуть нормальними не раніше як за 5 років, і лише за умови, що буде достатньо грошей.
Керівник "Укравтодору" Славомір Новак в інтерв'ю ВВС Україна говорив про 7-10 років. 95% українських доріг, за його словами, були "у дуже поганому стані".
Загалом в Україні майже 170 тисяч кілометрів доріг і 250 тисяч кілометрів міських вулиць.