Під посольством РФ нагадали про Сенцова і Кольченка

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Під російським посольством у Києві у п'ятницю провели акцію на підтримку ув'язнених у Росії українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Організатори події присвятили захід другій річниці оголошення вироку кримчанам у російському Ростові-на-Дону.

Медіа передають, що присутні на акції приблизно півтора десятки активістів тримали у руках плакати й банери із написами "Ти ще на свободі - допоможи політзекам" та "За вашу і нашу свободу".

Вони також закликали присутніх писати листи до російської в'язниці зі словами підтримки для ув'язнених там українців.

Це вже не перша акція на підтримку ув'язнених у Росії українців.

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Кримського режисера Олега Сенцова у Росії засудили до 20 років в'язниці за звинуваченням в організації терористичного угрупування на півострові.

Разом з ним 10-річний термін ув'язнення отримав інший кримчанин Олександр Кольченко.

Копирайт изображения SERGEI VENYAVSKY/AFP Image caption Сенцову (на фото) і Кольченку "фактично нав'язали" російське громадянство

Обоє не визнають своєї провини і звинувачують російський суд у політичному переслідуванні.

Восени 2016 року Росія відмовилася передати Олега Сенцова Україні на запит українського Міністерства юстиції.

У Москві вважають, що режисер є російським громадянином - 18 березня 2014 року усіх громадян України, що мешкали в Криму, автоматично оголосили громадянами Росії.

Сам Олег Сенцов наполягає, що має лише український паспорт.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляла, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство, як для більшості жителів Криму, а відмовитися від нього впродовж місячного терміну вони, перебуваючи у в'язниці, не могли.