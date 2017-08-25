У справі про вибух на Грушевського є підозрювані - Луценко

Image caption На думку генпрокурора, інцидент "ще раз свідчить про необхідність засобів безпеки в столиці воюючої країни"

У кримінальному провадженні за фактом вибуху на вулиці Грушевського 24 серпня, внаслідок якого постраждали троє людей, є підозрювані. Про це розповів генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, вибуховий пристрій кинули в авто з бійцями українського війська, однак він відскочив від автомобіля і розірвався, тяжко поранивши цивільних.

Поранені є родичами Героя України Валерія Чибінєєва.

Генпрокурор додав, що до понеділка в цій справі можуть змінити кваліфікацію: "Зараз все залежить від деяких юридичних моментів. До понеділка буде правильна кваліфікація".

"Зараз працюють експерти-вибухотехніки, які дадуть чітку кваліфікацію, що це за вибуховий пристрій", - також сказав він.

Інцидент "ще раз свідчить про необхідність засобів безпеки в столиці воюючої країни".

"Тільки після слідчих дій можна визначити статтю за якою реєструється провадження та орган, який його буде розслідувати", - раніше написала у себе на Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська, зазначивши, що дехто вже помилково повідомив, ніби справу кваліфікували як хуліганство, і її розслідує Служба безпеки.

Image caption На місці вибуху працювали експерти, які визначали тип використаного пристрою

Вибух на вулиці Грушевського стався після параду до Дня Незалежності.

Як розповів на місці інциденту начальник Нацполіції Сергій Князєв, справу розслідують за статтею про замах на умисне вбивство.

Невідомі зловмисники кинули невстановлений вибуховий пристрій на тротуар вулиці, на якій розташовані будівлі уряду та Верховної Ради.

"Близько 14 години невідомі правопорушники застосували вибуховий пристрій, кинувши його з Маріїнського парку на тротуар вулиці Грушевського. Він вибухнув за кілька метрів від сім'ї, яка прибула в місто Київ на святкування Дня Незалежності й просто гуляла, - розповів керівник Нацполіції.

"Їм була надана медична допомога через декілька секунд офіцерами Національної гвардії до прибуття карети швидкої", - додав пан Князєв.

За словами генерала, постраждала родина з трьох людей: батько, мати і доросла дитина. Всім трьом надали медичну допомогу.

Травмованих людей шпиталізували. Співрозмовник ВВС Україна у керівництві поліції запевнив, що життю постраждалих загрози немає.

Image caption Генерал Князєв поспілкувався з журналістами на місці інциденту

Першу допомогу надали одразу після інциденту бійці Нацгвардіі.

У п'ятницю президент Петро Порошенко нагородив медаллю "За врятоване життя" одного із них - військовослужбовця Національної гвардії України Сергія Добровольського.

Як повідомив наш кореспондент, вибухотехніки намагалися встановити, який вибуховий пристрій було використано - саморобний чи ні.

Інцидент у центрі Києва стався невдовзі по тому, як у параді на Хрещатику з нагоди Дня Незалежності вперше взяв участь міністр оборони США Джеймс Меттіс.