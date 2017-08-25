Техас накриває руйнівний ураган Харві

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Техас в очікуванні "дуже потужної катастрофи", заявив губернатор американського штату у той час, коли до узбережжя наближається ураган "Харві".

"Харві", який оцінюють як шторм третьої категорії, зараз лютує над водами Мексиканської затоки, але вже у п'ятницю вночі або в суботу зранку за місцевим часом дістанеться берегової лінії.

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Ґреґ Еббот звернувся із проханням про допомогу до федеральної влади, оскільки цей ураган може стати найгіршим, які накривали територію США за останні 12 років.

У Національному ураганному центрі попередили, що удари стихії можуть спричинити небезпечні для життя повені у Х'юстоні та навколо нього.

Копирайт изображения Joe Raedle/Getty Image caption У місті Х'юстон в очікуванні негоди скупили весь хліб

Копирайт изображения Joe Raedle/Getty Image caption Синоптики прогнозують штормові хвилі 3,5 метра заввишки

Шторм може принести із собою 97 міліметрів опадів, вітер швидкістю 210 кілометрів на годину і штормові хвилі 3,5 метра заввишки, кажуть синоптики.

Пан Абботт сказав, що "Харві" "перетворюється на дуже складний і небезпечний ураган".

"Штормові хвилі разом з дощем можуть легко завдати мільярдних збитків інфраструктурі і майже напевно спричинити людські втрати", - написав він у листі до президента Дональда Трампа.

У Білому домі повідомили, що американський лідер імовірно відвідає Техас на початку наступного тижня.