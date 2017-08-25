Техас накриває руйнівний ураган Харві
Техас в очікуванні "дуже потужної катастрофи", заявив губернатор американського штату у той час, коли до узбережжя наближається ураган "Харві".
"Харві", який оцінюють як шторм третьої категорії, зараз лютує над водами Мексиканської затоки, але вже у п'ятницю вночі або в суботу зранку за місцевим часом дістанеться берегової лінії.
Ґреґ Еббот звернувся із проханням про допомогу до федеральної влади, оскільки цей ураган може стати найгіршим, які накривали територію США за останні 12 років.
У Національному ураганному центрі попередили, що удари стихії можуть спричинити небезпечні для життя повені у Х'юстоні та навколо нього.
Шторм може принести із собою 97 міліметрів опадів, вітер швидкістю 210 кілометрів на годину і штормові хвилі 3,5 метра заввишки, кажуть синоптики.
Пан Абботт сказав, що "Харві" "перетворюється на дуже складний і небезпечний ураган".
"Штормові хвилі разом з дощем можуть легко завдати мільярдних збитків інфраструктурі і майже напевно спричинити людські втрати", - написав він у листі до президента Дональда Трампа.
У Білому домі повідомили, що американський лідер імовірно відвідає Техас на початку наступного тижня.