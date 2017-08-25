У протестах в Індії проти вироку гуру загинули вже 23
Щонайменше 23 людей загинули на півночі Індії в ході заворушень, що спалахнули після того, як суд визнав відомого в країні духовного провідника Гурміта Рама Рахіма Сінгха винним у зґвалтуванні двох жінок.
Загиблі учасники протесту - послідовники 50-річного гуру.
Заворушення спалахнули в місті Панчкула (штат Хар'яна), де проходив суд над гуру.
За даними поліції, під час придушення заворушень заарештовано 2500 осіб.
Суд визнав гуру винним в згвалтуванні в 2002 році двох жінок, які входили в очолювану ним релігійну громаду "Дера Сача Сауда".
На придушення заворушень уряд штату кинув військо, поліцію і напіввійськові організації. Як повідомив кореспондент ВВС у місті Панчкула Равіндер Сінгх Робін, протестувальників розганяли сльозогінним газом і водометами.
Начальник поліції штату сказав, що правоохоронці відновили порядок.
Повідомляють також, що під час заворушень послідовники гуру підпалили дві залізничні станції.
Перед винесенням вердикту у справі гуру понад 200 тисяч його послідовників приїхали в місто Чандігарх, в околицях якого розташовується Панчкула.
Тим часом, протести проти винесеного гуру вердикту почалися в Делі, де було підпалено два вагони потяга.
У деяких районах міста Панчкула і в сусідньому штаті Пенджаб введено комендантську годину.
Влада штату Пенджаб виступила з критикою на адресу влади сусіднього штату Хар'яна, яка дозволили такому числу послідовників гуру приїхати в місто Чандігарх. Це місто є столицею одночасно двох штатів - Пенджаб і Хар'яна.
Сінгх приїхав до суду в Панчкулу зі свого ашраму в штаті Хар'яна в супроводі колони зі 100 машин.
Після винесення вердикту гуру залишається під вартою. Як очікується, вирок буде винесено в понеділок, 28 серпня.
Хто такий гуру Гурміт Рам Рахім Сінгх?
- Суперечливий лідер секти, який твердить, що має 60 мільйонів послідовників по всьому світу
- у 23 роки став контролювати секту, яка називає себе "неприбутковою соціальною і духовною організацією"
- виступає на рок-концертах, знімається у фільмах і навіть має власну марку харчів
- має призвиська "гуру-рок-зірка" і "розцяцькований гуру" через барвисту манеру одягатися
- його звинувачували у знущанні над видатними сінхами та індуістами
- він є підозрюваним у справах про вбивство та зґвалтування, проте відкидає звинувачення
- його також звинувачували у примусі прихильників до кастрації, аби "бути ближчими до бога".