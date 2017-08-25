У протестах в Індії проти вироку гуру загинули вже 23

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Насильство спалахнуло в місті Панчкула (кадри Судіпа Сачдеви)

Щонайменше 23 людей загинули на півночі Індії в ході заворушень, що спалахнули після того, як суд визнав відомого в країні духовного провідника Гурміта Рама Рахіма Сінгха винним у зґвалтуванні двох жінок.

Загиблі учасники протесту - послідовники 50-річного гуру.

Заворушення спалахнули в місті Панчкула (штат Хар'яна), де проходив суд над гуру.

За даними поліції, під час придушення заворушень заарештовано 2500 осіб.

Суд визнав гуру винним в згвалтуванні в 2002 році двох жінок, які входили в очолювану ним релігійну громаду "Дера Сача Сауда".

Копирайт изображения Reuters Image caption Після виглошення вироку суду протестувальники розгромили автобуси телекомпанії

На придушення заворушень уряд штату кинув військо, поліцію і напіввійськові організації. Як повідомив кореспондент ВВС у місті Панчкула Равіндер Сінгх Робін, протестувальників розганяли сльозогінним газом і водометами.

Начальник поліції штату сказав, що правоохоронці відновили порядок.

Повідомляють також, що під час заворушень послідовники гуру підпалили дві залізничні станції.

Перед винесенням вердикту у справі гуру понад 200 тисяч його послідовників приїхали в місто Чандігарх, в околицях якого розташовується Панчкула.

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція в окрузі Сирса, де міститься ашрам Гурміта Рама Рахіма Сінгха, також приготувалася до можливих безладів

Тим часом, протести проти винесеного гуру вердикту почалися в Делі, де було підпалено два вагони потяга.

У деяких районах міста Панчкула і в сусідньому штаті Пенджаб введено комендантську годину.

Влада штату Пенджаб виступила з критикою на адресу влади сусіднього штату Хар'яна, яка дозволили такому числу послідовників гуру приїхати в місто Чандігарх. Це місто є столицею одночасно двох штатів - Пенджаб і Хар'яна.

Сінгх приїхав до суду в Панчкулу зі свого ашраму в штаті Хар'яна в супроводі колони зі 100 машин.

Після винесення вердикту гуру залишається під вартою. Як очікується, вирок буде винесено в понеділок, 28 серпня.

Хто такий гуру Гурміт Рам Рахім Сінгх?

Image caption Гурміта Рам Рахім Сінгх має в Індії мільйони послідовників