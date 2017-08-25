ДТП на Львівщині: Димінський готовий співпрацювати зі слідством
Бізнесмен Петро Димінський готовий співпрацювати зі слідством у справі про смертельну ДТП у Львівській області. Про повідомив його адвокат Микола Лисий, якого цитує агенція "Українські новини".
При цьому, за його словами, ніхто крім слідчого і прокурора не повинен коментувати досудове розслідування.
Раніше радник міністра внутрішніх справ, депутат Антон Геращенко повідомляв, що Петро Димінський фігурує у справі як свідок.
18 серпня поблизу села Ямельня на Львівщині сталося ДТП за участі машини Петра Димінського. Його автомобіль Mercedes зіткнувся з авто Opel Astra, внаслідок чого загинула водійка Opel, 31-річна Наталія Тріла.
У поліції заявляли, що за кермом Mercedes був "43-річний львів'янин", який представився охоронцем Димінського.
На допит у середу, 23 серпня, Петро Димінський, за словами Антона Геращенка, не з'явився.
"У понеділок йому офіційно вручили дві повістки - на середу на 10 ранку і на п'ятницю. Якщо він не з'явиться і в п'ятницю, тоді слідство буде організовувати привід... При цьому на допиті Димінський може не давати свідчення, але він повинен з'явитися ", - сказав пан Геращенко.
У п'ятницю, за інформацією українських ЗМІ, Петро Димінський також не прийшов на допит. Якщо цього не станеться і в наступний понеділок, поліція звернеться до суду.
Родич загиблої Степан Мацевко, який повідомив про трагедію, стверджує, що за кермом Mercedes був сам Димінський, але після ДТП він пересів до авто супроводу і поїхав з місця аварії.
21 серпня суд арештував водія Mercedes на два місяці без можливості внесення застави.
Пан Геращенко зазначив, що слідство встановило: людина, яка заявила, що була за кермом у момент ДТП, насправді тоді не керувала автомобілем.
"Є кілька версій. Це може бути Димінський, або може бути хтось із близьких йому людей, заради яких пішли на фальсифікацію результатів і на підставну особу", - пояснив він.
Раніше Антон Геращенко повідомив, що Димінський вилетів зі Львова до Женеви.
Петро Димінський є почесним президентом ФК "Карпати", співвласником телеканалу ЗІК, був народним депутат IV скликання.