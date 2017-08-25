ДТП на Львівщині: Димінський готовий співпрацювати зі слідством

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Димінський є почесним президентом ФК "Карпати" та співвласником телеканалу ЗІК

Бізнесмен Петро Димінський готовий співпрацювати зі слідством у справі про смертельну ДТП у Львівській області. Про повідомив його адвокат Микола Лисий, якого цитує агенція "Українські новини".

При цьому, за його словами, ніхто крім слідчого і прокурора не повинен коментувати досудове розслідування.

Раніше радник міністра внутрішніх справ, депутат Антон Геращенко повідомляв, що Петро Димінський фігурує у справі як свідок.

18 серпня поблизу села Ямельня на Львівщині сталося ДТП за участі машини Петра Димінського. Його автомобіль Mercedes зіткнувся з авто Opel Astra, внаслідок чого загинула водійка Opel, 31-річна Наталія Тріла.

У поліції заявляли, що за кермом Mercedes був "43-річний львів'янин", який представився охоронцем Димінського.

На допит у середу, 23 серпня, Петро Димінський, за словами Антона Геращенка, не з'явився.

"У понеділок йому офіційно вручили дві повістки - на середу на 10 ранку і на п'ятницю. Якщо він не з'явиться і в п'ятницю, тоді слідство буде організовувати привід... При цьому на допиті Димінський може не давати свідчення, але він повинен з'явитися ", - сказав пан Геращенко.

У п'ятницю, за інформацією українських ЗМІ, Петро Димінський також не прийшов на допит. Якщо цього не станеться і в наступний понеділок, поліція звернеться до суду.

Копирайт изображения lv.npu.gov.ua Image caption Місце аварії за участі авто Димінського

Родич загиблої Степан Мацевко, який повідомив про трагедію, стверджує, що за кермом Mercedes був сам Димінський, але після ДТП він пересів до авто супроводу і поїхав з місця аварії.

21 серпня суд арештував водія Mercedes на два місяці без можливості внесення застави.

Пан Геращенко зазначив, що слідство встановило: людина, яка заявила, що була за кермом у момент ДТП, насправді тоді не керувала автомобілем.

"Є кілька версій. Це може бути Димінський, або може бути хтось із близьких йому людей, заради яких пішли на фальсифікацію результатів і на підставну особу", - пояснив він.

Раніше Антон Геращенко повідомив, що Димінський вилетів зі Львова до Женеви.

Петро Димінський є почесним президентом ФК "Карпати", співвласником телеканалу ЗІК, був народним депутат IV скликання.