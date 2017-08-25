У Брюсселі підстрелили чоловіка, що кинувся на військових з ножем

Копирайт изображения Thomas da Silva Rosa‏ Image caption Передають, що у руках в чоловіка був великий ніж

У центрі Брюсселя підстрелили чоловіка, який кинувся на двох військових із ножем, ідеться у повідомленні прокурора.

В одного з військових порізи обличчя, в іншого - руки. Нападник перебуває у критичному стані у лікарні.

На фото із місця інциденту видно кордони поліції та медиків.

Свідки розповідають, що чули звуки пострілів та поліцейські сирени.

"Наскільки ми наразі можемо ідентифікувати нападника, це 30-річний чоловік, щодо якого немає інформації про терористичну діяльність", - зазначив речник прокуратури.

Напад стався на бульварі Еміля Жакмайна у центрі бельгійської столиці.

Присутність на міських вулицях військових - це частина тривалої і масштабної безпекової операції на тлі низки терористичних нападів у місті, в яких загинули більше 30 людей.

У серпні у європейських містах сталися кілька смертельних нападів.

Зокрема, 13 людей загинули, десятки було поранено у центрі Барселони, коли мікроавтобус в'їхав у натовп юрбу у туристичному кварталі Ла-Рамбла. Так звана "Ісламська держава" заявила про свою причетність до нападу.

У Марселі автомобіль врізався в автобусну зупинку - загинув чоловік.

Окрім того, семеро людей були поранені внаслідок нападу у російському Сургуті, відповідальність за який також взяло екстремістське угруповання "Ісламська держава".