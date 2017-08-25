У Брюсселі підстрелили чоловіка, що кинувся на військових з ножем
У центрі Брюсселя підстрелили чоловіка, який кинувся на двох військових із ножем, ідеться у повідомленні прокурора.
В одного з військових порізи обличчя, в іншого - руки. Нападник перебуває у критичному стані у лікарні.
На фото із місця інциденту видно кордони поліції та медиків.
Свідки розповідають, що чули звуки пострілів та поліцейські сирени.
"Наскільки ми наразі можемо ідентифікувати нападника, це 30-річний чоловік, щодо якого немає інформації про терористичну діяльність", - зазначив речник прокуратури.
Напад стався на бульварі Еміля Жакмайна у центрі бельгійської столиці.
Присутність на міських вулицях військових - це частина тривалої і масштабної безпекової операції на тлі низки терористичних нападів у місті, в яких загинули більше 30 людей.
У серпні у європейських містах сталися кілька смертельних нападів.
Зокрема, 13 людей загинули, десятки було поранено у центрі Барселони, коли мікроавтобус в'їхав у натовп юрбу у туристичному кварталі Ла-Рамбла. Так звана "Ісламська держава" заявила про свою причетність до нападу.
У Марселі автомобіль врізався в автобусну зупинку - загинув чоловік.
Окрім того, семеро людей були поранені внаслідок нападу у російському Сургуті, відповідальність за який також взяло екстремістське угруповання "Ісламська держава".