Біля Букінгемського палацу поранили поліцейських

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Двоє поліцейських зазнали поранень під час арешту чоловіка з ножем поблизу Букінгемського палацу в Лондоні.

Нападника підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень та нападі.

Постраждалим правоохоронцям надали допомогу на місці.

Передають, що чоловіка зупинили на підході до резиденції британської королеви.

На місці інциденту перебуває поліція.

Копирайт изображения Dan Mullan/Getty Image caption Букінгемський палац - резиденція британських монархів

Воднчас із Брюсселю майже у той самий час надійшла новина про те, що там підстрелили чоловіка, який кинувся на двох військових із ножем.

На початку червня у британській столиці стався теракт, під час якого фургон збивав пішоходів, восьмеро з яких загинули, ще 48 були поранені.

У березні нападник вдарив ножем поліцейського і в'їхав у людей на Вестмінстерському мості - четверо людей загинули, десятки було поранено.