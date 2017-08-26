Доба шкільного перемир'я: 18 обстрілів і 2 поранених

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За першу добу так званого "шкільного перемир'я", погодженого під час перемовин лідерів країн "нормандської четвірки", бойовики обстріляли українські позиції 18 разів, а двоє військових отримали поранення, вказують у штабі АТО.

У прес-центрі штабу АТО заявили, що вдень 25 серпня активність бойовиків була мінімальною, але ввечері обстріли активізувались.

Зокрема, у районі промзони Авдіївки застосовували міномети калібром 120 міліметрів, на що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як вказують у штабі, у Луганській області бойовики майже повністю дотримувались режиму тиші.

Бойовики "ДНР" звинувачують в обстрілах 25 серпня Збройні сили України.

22 серпня лідери країн "нормандської четвірки" запропонували запровадити з 25 серпня режим повного припинення вогню на честь початку навчального року.

Це рішення 23 серпня також затвердила контактна група на перемовинах у Мінську.