Напад біля Букінгемського палацу розслідують як теракт

Копирайт изображения PA Image caption Нікого з членів королівської родини на момент нападу у палаці не було

Чоловіка, який у п'ятницю ввечері напав з ножем на поліцейських поблизу Букінгемського палацу в Лондоні, затримали згідно із законом про боротьбу з тероризмом.

Напад, в результаті якого двоє поліцейських отримали легкі поранення, розслідуватиме антитерористичне управління лондонської поліції.

26-літнього нападника затримали за підозрою у завданні тілесних ушкоджень.

Тепер він додатково арештований у відповідності до закону про боротьбу з тероризмом, схваленим в 2000 році.

Нікого з членів королівської родини на момент нападу у палаці не було.

Ввечері 25 серпня стало відомо, що двоє поліцейських зазнали поранень під час арешту чоловіка з ножем поблизу Букінгемського палацу в Лондоні.

Постраждалим правоохоронцям надали допомогу на місці.

Копирайт изображения Dan Mullan/Getty Image caption Букінгемський палац - резиденція британських монархів

Нападник зупинив свій автомобіль біля поліцейських, які помітили у нього великий ніж та вирішили його затримати.

Водночас із Брюсселя майже у той самий час надійшла новина про те, що там підстрелили чоловіка, який кинувся на двох військових із ножем.

На початку червня у британській столиці стався теракт, під час якого фургон збивав пішоходів, восьмеро з яких загинули, ще 48 були поранені.

У березні нападник вдарив ножем поліцейського і в'їхав у людей на Вестмінстерському мосту - четверо людей загинули, десятки було поранено.