Напад біля Букінгемського палацу розслідують як теракт
Чоловіка, який у п'ятницю ввечері напав з ножем на поліцейських поблизу Букінгемського палацу в Лондоні, затримали згідно із законом про боротьбу з тероризмом.
Напад, в результаті якого двоє поліцейських отримали легкі поранення, розслідуватиме антитерористичне управління лондонської поліції.
26-літнього нападника затримали за підозрою у завданні тілесних ушкоджень.
Тепер він додатково арештований у відповідності до закону про боротьбу з тероризмом, схваленим в 2000 році.
Нікого з членів королівської родини на момент нападу у палаці не було.
Ввечері 25 серпня стало відомо, що двоє поліцейських зазнали поранень під час арешту чоловіка з ножем поблизу Букінгемського палацу в Лондоні.
Постраждалим правоохоронцям надали допомогу на місці.
Нападник зупинив свій автомобіль біля поліцейських, які помітили у нього великий ніж та вирішили його затримати.
Водночас із Брюсселя майже у той самий час надійшла новина про те, що там підстрелили чоловіка, який кинувся на двох військових із ножем.
На початку червня у британській столиці стався теракт, під час якого фургон збивав пішоходів, восьмеро з яких загинули, ще 48 були поранені.
У березні нападник вдарив ножем поліцейського і в'їхав у людей на Вестмінстерському мосту - четверо людей загинули, десятки було поранено.