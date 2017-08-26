Північна Корея знову запустила ракети

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Американські військові повідомляють, що Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності, які невдовзі після запуску вийшли з ладу.

Це сталось після деякого пом'якшення риторики КНДР у бік США, яким Пхеньян раніше погрожував запуском ракет у районі острова Гуам.

Об'єднаний комітет керівників штабів Південної Кореї повідомив, що запуск кількох північнокорейських ракет здійснили зі східного узбережжя КНДР у провінції Канвондо. Вони впали у Японському морі.

Пізніше тихоокеанське командування збройних сил США заявило, що запускали три балістичні ракети малої дальності.

У заяві наголосили, що друга ракета, скоріше за все, вибухнула одразу після старту, а дві інші вийшли з ладу вже під час польоту.

Спочатку агенції повідомляли тільки про запуск однієї ракети невстановленого типу.

Запуск ракет здійснили після обміну жорсткими заявами між Пхеньяном та Вашингтоном, щоправда, згодом сторони дещо пом'якшили тон заяв менш войовничою риторикою.

На початку серпня президент Дональд Трамп пообіцяв вдарити по КНДР "вогнем та люттю" США, якщо Північна Корея не припинить погрожувати Америці.

Тоді ж Пхеньян заявив, що вивчає можливість ракетного удару по військових об'єктах США на острові Гуам.

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У Пхеньяні заявляли, що у якості "попередження" США розробляють план запуску чотирьох балістичних ракет середньої дальності "Хвасон-12", які мають перелетіти над Японією та впасти за 30-40 кілометрів від бази на острові Гуам.

Погрози лунали на фоні повідомлень про те, що КНДР має ядерну боєголовку, яку можна встановити на ракети Північної Кореї.

Згодом Пхеньян пом'якшив риторику та заявив, що буде діяти тільки у відповідь на кроки США.

15 серпня лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що готовий почекати з ударом, якщо США змінять свою політику. Трамп у відповідь сказав, що лідер Північної Кореї почав прислуховуватись до попереджень Вашингтона.