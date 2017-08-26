На кордоні з Молдовою знайшли спиртопровід

Копирайт изображения dpsu.gov.ua Image caption Труба виявленого спиртопроводу

На кордоні між Україною та Молдовою у районі невизнаного Придністров'я прикордонники знайшли півкілометровий спиртопровід на дні Кучурганського водосховища, повідомила прес-служба відомства.

"За його допомогою зловмисники ймовірно планували незаконно переміщувати спирт з Молдови до України", - йдеться у повідомленні.

На іншому боці кордону розташоване невизнане Придністров'я.

Трубопровід був надійно закріплений на молдовській стороні, тож правоохоронці за допомогою прикордонного катера демонтували лише частину шлангу - до лінії державного кордону, кажуть у відомстві. Протяжність вилученої труби склала 540 метрів.

Копирайт изображения dpsu.gov.ua

Помічник керівника ДПСУ Олег Слободян в коментарі каналу 112 уточнив, що діаметр труби складав 32-мм.

Пан Слободян пояснив, що різниця у ціні на спирт у невизнаному Придністров'ї та Україні складає від 5 до 10 разів, а тому такий бізнес є надзвичайно вигідним.

За припущенням пана Слободяна, спиртопровід ще не був запущений в роботу.