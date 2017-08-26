У Техасі бушує найбільший за 12 років ураган

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Потужний ураган "Гарві" зі швидкістю вітру 215 кілометрів на годину досяг узбережжя США та бушує в штаті Техас. Президент Дональд Трамп вже оголосив у штаті режим стихійного лиха.

Шторм, який має навіть потужніші пориви вітру, є найпотужнішим, який пронісся у США за останні 12 років.

Згідно з прогнозом, під час негоди випаде близько метра опадів.

Першим удару "Гарві" зазнало містечко Рокпорт з населенням близько десяти тисяч людей.

Мер міста закликав мешканців, які залишились, негайно його покинути.

Повідомляється, що в містечку вже зруйновані деякі будинки, всередині яких можуть перебувати люди.

У мерії розповіли, що у будинку пристарілих впав дах, а рятівники поки не можуть дістатись до людей.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ремонтники готові лагодити лінії електропередач

Ще до того, як ураган набрав повної сили над материком, вітер почав валити дерева в Корпус-Крісті - найбільшому місті штату на узбережжі.

Повідомляється, що там тисячі людей залишились без світла.

Урагану надана четверта категорія за п'ятибальною шкалою Сафіра-Сімпсона. Швидкість вітру досягає 215 кілометрів на годину.

Тисячі мешканців Техасу покинули свої помешкання.

Президент Трамп написав у Twitter, що на прохання губернатора штату підписав розпорядження про оголошення стихійного лиха, що дозволить федеральному уряду надавати допомогу постраждалим районам.

Ще раніше президент США писав, що ураган "Гарві" виявився більшим та сильнішим, ніж передбачалось. Він закликав громадян подбати про власну безпеку.

У Білому домі повідомили, що американський лідер імовірно відвідає Техас на початку наступного тижня.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ураган може бушувати джо середини наступного тижня

Національний центр ураганів США попередив про можливі повені у Х'юстоні та околицях.

Губернатор Ґреґ Еббот, на чиє прохання відгукнувся пан Трамп, також попередив про можливі повені у низці регіонів штату.

Він заявив, що в операції з подолання наслідків негоди будуть брати участь близько тисячі бійців національної гвардії.

Ураган "Гарві" може бути найсильнішим у США з жовтня 2005 року, коли ураган "Вілма" пройшовся по Флориді. Тоді загинули 87 людей.