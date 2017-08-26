Moody's підвищило рейтинг України і дало позитивний прогноз
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service (Moody's) підвищило кредитний рейтинг уряду України до "Caa2" із "Caa3" та дало "позитивний" прогноз замість "стабільного".
Згідно з повідомленням агентства, підвищення урядового рейтингу України ґрунтується на двох ключових чинниках.
Перший - кумулятивний вплив структурних реформ, які у випадку продовження покращать динаміку державного боргу.
Другий чинник - суттєве посилене зовнішніх позицій України.
Українська влада прогнозує цьогорічне зростання ВВП України на рівні 2%.
Водночас агентство підтвердило найнижчий рейтинг "Ca" бондів на суму 3 мільярди доларів, проданих Росії у грудні 2013 року.