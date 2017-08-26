У Британії в автокатастрофі загинули 8 людей

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Вісім людей загинули у зіткненні мікроавтобуса та двох вантажівок на трасі М1 поблизу міста Мілтон-Кінз.

Наразі чотири людини опинились у лікарні.

Всі загиблі могли бути пасажирами мікроавтобуса.

Двох водіїв вантажівок арештували, одного з них підозрюють у нетверезому кермуванні.

Їх обох допитують та підозрюють у спричинені смерті через небезпечне водіння транспортним засобом.

Правоохоронці зауважили, що всі транспортні засоби їхали в одному напрямку.