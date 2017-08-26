Трамп помилував шерифа, який збудував табір для нелегалів

Копирайт изображения Reuters Image caption Джо Арпайо

Дональд Трамп помилував колишнього шерифа з Аризони Джо Арпайо, якого засудили за неповагу до суду.

85-літнього Арпайо засудили після того, як він відмовився виконувати припис суду - припинити патрулювати дороги у пошуках нелегальних іммігрантів.

Йому загрожувало до шести місяців ув'язнення.

Арпайо збудував для підозрюваних у порушенні імміграційного законодавства в'язницю у пустелі просто неба. Через це у його бік часто лунали звинувачення у порушенні прав людини.

З кінця минулого року новий шериф і влада графства вирішили закрити в'язницю та припинити інші принизливі практики, запроваджені Арпайо.

У своєму Twitter Арпайо подякував Трампу "за те, що побачив у звинуваченні те, чим воно було насправді: полюванням на відьом, ініційованим чиновниками мін'юсту, яких привів Обама".

Дональд Трамп часто хвалив шерифа за його спірну політику щодо іммігрантів.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Феніксі почались протести проти помилування скандального шерифа

Арпайо визнали винним в липні 2017 року за те, що не виконав рішення суду.

Ще в 2011 році його зобов'язали припинити затримувати мігрантів.

Але той продовжував затримувати іспаномовних людей, яких багато у прикордонному з Мексикою штаті, підозрюючи всіх у порушенні імміграційних правил.

Рішення помилувати шерифа викликало незадоволення у лавах Демократичної партії та поміж правозахисників.

Зокрема, мер міста Фенікс Грег Стентон назвав рішення Трампа ляпасом всій латиноамериканській спільноті і тим, хто постраждав від дій шерифа.

Арпайо програв вибори шерифа графства Марікопа у листопаді 2016 року. До цього він багато разів переобирався та займав посаду 24 роки.