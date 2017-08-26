Під Києвом виявили незаконне звалище медичних відходів
У лісосмузі в одному з селищ Вишгородського району Київської області виявили незаконне звалище медичного сміття та відходів органічного походження.
Про це повідомили у поліції Київщини.
Згідно з повідомленням, під відкритим небом лежали десятки мішків з медичними шприцами, контейнерами та іншими органічними відходами.
"Зараз поліцейські встановлюють медичний заклад, підрядників та інших осіб, які порушили умови договору щодо утилізації медичних відходів", - повідомили правоохоронці.
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"Також проводять необхідні слідчі заходи зі встановлення осіб, причетних до забруднення навколишнього середовища", - додали у поліції.
Справу кваліфікують як забруднення або псування земель.