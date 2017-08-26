Під Києвом виявили незаконне звалище медичних відходів

Копирайт изображения Leon Neal/Getty

У лісосмузі в одному з селищ Вишгородського району Київської області виявили незаконне звалище медичного сміття та відходів органічного походження.

Про це повідомили у поліції Київщини.

Згідно з повідомленням, під відкритим небом лежали десятки мішків з медичними шприцами, контейнерами та іншими органічними відходами.

"Зараз поліцейські встановлюють медичний заклад, підрядників та інших осіб, які порушили умови договору щодо утилізації медичних відходів", - повідомили правоохоронці.

"Також проводять необхідні слідчі заходи зі встановлення осіб, причетних до забруднення навколишнього середовища", - додали у поліції.

Справу кваліфікують як забруднення або псування земель.