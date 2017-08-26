Три поїзди і теплохід - в Україні сталася низка пожеж

Копирайт изображения vn.dsns.gov.ua Image caption У Вінницькій області полум'я охопило весь локомотив

Впродовж останніх двох діб в Україні сталося одразу кілька пожеж на транспорті.

Зокрема, у Закарпатській, Київській та Вінницькій областях горіли поїзди з пасажирами.

А в Маріуполі пожежа спалахнула на теплоході.

Внаслідок цих подій постраждала одна людина.

Фастів

Електропоїзд №828 Жмеринка-Київ загорівся під час руху між Кожанкою і Фастовом Київської області.

Як повідомило видання LB.ua, пожежа виникла в одному з вагонів, а потім вогонь перекинувся на інший.

До приїзду пожежників погасити полум'я намагалася бригада поїзда.

Передають, що постраждалих немає - пасажири встигли вийти з вагонів.

В "Укрзалізниці" зазначили, що через інцидент довелося затримати рух кількох пасажирських поїздів, зокрема Львів-Маріуполь, Кишинів-Москва, Одеса-Дарниця, Москва-Одеса і Москва-Кишинів.

Хустський район

Ще одне займання під час руху сталося у Хустському районі Закарпатської області 25 серпня - у приміському потязі Королево-Тересва.

Займання у моторному відсікові помітив машиніст, повідомили в управління ДСНС.

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Він зупинив поїзд і, відчепивши вагон-кабіну, разом з іншими працівниками евакуював пасажирів.

"До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів залізничники організували гасіння пожежі за допомогою вогнегасників", - ідеться у повідомленні.

Пізніше на місце прибули рятувальники і погасили вогонь. Ніхто не постраждав.

Вінницька область

Перед тим, 24 серпня, так само на ходу загорівся пасажирський поїзд "Гайворон-Рудниця".

Машиніст, за повідомленнями медіа, відчепив три вагони, в яких перебували 25 людей.

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До прибуття пожежників на місце інциденту полум'я охопило весь локомотив.

Постраждалих немає. Причини пожежі з'ясовують.

Маріуполь

У Маріуполі Донецької області внаслідок пожежі на теплоході "Механік Юзвович" постраждав матрос.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, подія сталася зранку 25 серпня.

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Вогонь спалахнув всередині теплохода, у носовій частині. За кілька годин бійці ДСНС погасили його.

У лікарні з діагнозом "отруєння продуктами горіння" опинився матрос 1988 року народження.

Причини пожежі з'ясовують.