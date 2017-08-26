Три поїзди і теплохід - в Україні сталася низка пожеж
Впродовж останніх двох діб в Україні сталося одразу кілька пожеж на транспорті.
Зокрема, у Закарпатській, Київській та Вінницькій областях горіли поїзди з пасажирами.
А в Маріуполі пожежа спалахнула на теплоході.
Внаслідок цих подій постраждала одна людина.
Фастів
Електропоїзд №828 Жмеринка-Київ загорівся під час руху між Кожанкою і Фастовом Київської області.
Як повідомило видання LB.ua, пожежа виникла в одному з вагонів, а потім вогонь перекинувся на інший.
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До приїзду пожежників погасити полум'я намагалася бригада поїзда.
Передають, що постраждалих немає - пасажири встигли вийти з вагонів.
В "Укрзалізниці" зазначили, що через інцидент довелося затримати рух кількох пасажирських поїздів, зокрема Львів-Маріуполь, Кишинів-Москва, Одеса-Дарниця, Москва-Одеса і Москва-Кишинів.
Хустський район
Ще одне займання під час руху сталося у Хустському районі Закарпатської області 25 серпня - у приміському потязі Королево-Тересва.
Займання у моторному відсікові помітив машиніст, повідомили в управління ДСНС.
Він зупинив поїзд і, відчепивши вагон-кабіну, разом з іншими працівниками евакуював пасажирів.
"До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів залізничники організували гасіння пожежі за допомогою вогнегасників", - ідеться у повідомленні.
Пізніше на місце прибули рятувальники і погасили вогонь. Ніхто не постраждав.
Вінницька область
Перед тим, 24 серпня, так само на ходу загорівся пасажирський поїзд "Гайворон-Рудниця".
Машиніст, за повідомленнями медіа, відчепив три вагони, в яких перебували 25 людей.
До прибуття пожежників на місце інциденту полум'я охопило весь локомотив.
Постраждалих немає. Причини пожежі з'ясовують.
Маріуполь
У Маріуполі Донецької області внаслідок пожежі на теплоході "Механік Юзвович" постраждав матрос.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, подія сталася зранку 25 серпня.
Вогонь спалахнув всередині теплохода, у носовій частині. За кілька годин бійці ДСНС погасили його.
У лікарні з діагнозом "отруєння продуктами горіння" опинився матрос 1988 року народження.
Причини пожежі з'ясовують.