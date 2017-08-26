Ув'язненого в Росії українця Клиха перевели до лікарні - адвокат

Копирайт изображения LETMYPEOPLEGO.ORG Image caption Миколу Карпюка та Станіслава Клиха (праворуч) разом судили у Грозному

Ув'язнений у Росії українець Станіслав Клих, який відбуває покарання у колонії в Челябінській області, зник з установи - про це повідомив його адвокат Ілля Новіков.

Попередньо, додав він, політв'язня перевели до лікарні.

Де конкретно зараз українець, за словами захисника, невідомо.

"Ми маємо всі підстави за нього хвилюватися", - додав він.

Раніше про те, що Станіслава Клиха перевели до лікарні, розповіла правозахисниця Тетяна Щур. Про це їй стало відомо 15 серпня. Однак подробиць вона не знає.

Станіслава Клиха засудили у травні 2017 року до 20 років тюрми зі звинуваченнями у вбивстві російських військових під час російсько-чеченської війни у 90-х роках.

Ще більший термін - 22,5 років - отримав Микола Карпюк з такими самими звинуваченнями.

Їх судив Верховний суд Чечні. Станіслава Клиха відправили відбувати покарання у Челябінську область, Миколу Карпюка - Володимирську.

Обидва українці заперечують свою вину і твердять, що у вказані роки взагалі не перебували на території Чечні.

У той же час, слідчий комітет Росії повідомляв, що має докази того, що Микола Карпюк і Станіслав Клих "прибули на територію Чеченської Республіки з тим, щоб на боці банд, очолюваних Асланом Масхадовим і Шамілем Басаєвим, вчиняти напади і вбивства громадян, військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів РФ".

Останнім часом адвокати Станіслава Клиха твердили про погіршення його психічного здоров'я.

Під час суду Станіслав Клих демонстрував рани на тілі, які, як він твердив, залишилися після катувань у СІЗО.