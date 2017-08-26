У Мінську знову арештували опозиціонера Статкевича

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У Мінську арештували лідера білоруської опозиції Миколу Статкевича - про це повідомила його дружина.

"Миколу заарештували сьогодні близько 12:00 неподалік від дому, коли він ішов на зустріч", - написала Марина Адамович на Facebook.

За її словами, телефоном полковник міліції пояснив, що політика затримали на п'ять діб. Перед тим, за її словами, ішлося про 15 діб.

Жінка припустила, що п'ять діб могли бути додатковими - за нібито спротив при затриманні.

Перед цим пана Статкевича арештовували на п'ять діб у квітні - за заклик вийти 1 травня на протест проти політики президента Олександра Лукашенка.

Микола Статкевич - ветеран вуличних протестів, який має репутацію палкого революціонера і особистого ворога президента Олександра Лукашенка.

Відсидівши два терміни у в'язниці, але так і не звернувшись до Лукашенка з проханням про помилування, Статкевич завоював повагу в опозиційно налаштованої частини суспільства.