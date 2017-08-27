Мейвейзер переміг МакГрегора у десятому раунді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Післяперемоги Мейвейзер знову заявив, що це був його сотанній двобій

12-кратний чемпіон світу з боксу американець Флойд Мейвейзер, якого називають найкращим боксером покоління, переміг ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора МакГрегора, який виступав під егідою UFC.

Мейвейзер отримав 50 перемогу у своїй кар'єрі, здобувши її технічним нокаутом. Стільки перемог не отримував жоден професійний боксер.

Бій відбувався у Лас-Вегасі за правилами боксу, і 40-річний Мейвейзер розпочав його досить обережно.

Водночас 29-річний чемпіон-легковаговик UFC МакГрегор, для якого цей бій був першим професійним у боксі, вже у першому раунді спробував нанести апперкот.

Підготовка до двобою викликала суперечливі оцінки: одні називали його найзначнішою подією у бойових видах спорту, інші - "фарсом" і цирком".

За боєм тільки на арені спостерігали тисячі глядачів.

Очікується, що доходи організаторів турніру від продажу квитків і прав на телетрансляцію перевищать 600 млн доларів.

Напередодні бою Атлетична комісія штату Невада затвердила офіційні гонорари Мейвейзера і МакГрегора.

Незалежно від результату двобою американський боксер мав отримати 100 тис. доларів, і ірландець - 30 тис. доларів.

Після двобою Мейвейзер заявив:

"Він був набагато кращим, ніж я очікував. Він був жорстким суперником, але я виявився кращим".

У 2015 Мейвейзер заявив, що припиняє спортивну кар'єру. Проте для двобою із МакГрегором повернувся на ринг. Після перемоги він заявив, що остаточно залишає бокс:

"Це був мій останній двобій. Я обрав правильного партнера для танцю".