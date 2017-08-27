Доба в АТО: неспокійна, але втрат немає

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За повідомленням прес-служби штабу АТО, впродовж минулої доби позиції ЗСУ зазнали 35 обстрілів, проте втрат серед українських військових немає.

"Минула доба у районі проведення АТО була неспокійна", - йдеться у повідомленні.

Найбільша кількість обстрілів з боку бойовиків відбувалося ввечері та вночі на Приморському напрямку.

"На Донецькому напрямку наприкінці доби ворог двічі бив із гранатометів по Авдіївській промзоні. Крім того, бойовики декілька разів обстрілювали зі стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Зайцевого. У відповідь українські захисники двічі відкривали вогонь", - повідомляє прес-служба штабу АТО.

Водночас на луганському напрямку ситуація була спокійнішою.