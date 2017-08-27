Спецпредставник США: Україна не готова до НАТО, а НАТО - до України

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Україна поки що не готова до членства у НАТО, - заявив спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер у телеінтерв'ю.

"Я дуже поважаю Україну, але я поки що не вважаю, що Україна готова вступити у НАТО, а НАТО готовий прийняти її у нинішній ситуації", - заявив пан Волкер на телеканалі "Прямий".

За його словами, приєднання до альянсу потребує багато часу і серйозних зусиль у реформуванні.

З іншого боку, за словами спецпредставника, "і США, і ЄС, і Росія - усі мають зрозуміти, що Україна - незалежна країна, і насправді ніхто не може диктувати, коли вона стане членом НАТО".

Водночас він наголосив, що "це не означає, що Україна близька до того, аби отримати запрошення від НАТО".

У цьому ж інтерв'ю Курт Волкер також висловив сумніви у доцільності відновлення ядерного циклу в Україні, назвавши рішення Києва про відмову від ядерної зброї у 1994 році "хорошим" і "правильним".

"Не думаю, що ядерна зброя була б для України чимось позитивним", - заявив спеціальний представник США.

Крім того, він висловив занепокоєння спільними російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2017", що мають відбутися у вересні.

На думку Курта Волкера, "ці військові навчання Росії змушують нас бути готовими до будь-якої військової агресії".

"Захід має бути готовий до будь-якого розвитку подій", - заявив пан Волкер.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО уважно стежитиме за ходом навчань.