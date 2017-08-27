Король Іспанії очолив ходу проти тероризму у Барселоні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Король Іспанії вперше від часів диктатури Франко берез участь у демонстрації

Іспанський король Філіп VI очолив демонстрацію у столиці Каталонії. Демонстрація відбулася через дев'ять днів після терактів у Барселоні, які забрали життя 15 людей.

Поруч із монархом на демонстрації був прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, а також люди, які 17 серпня надавали постраждалим першу допомогу.

Це були не лише поліцейські і лікарі, але й продавці із магазинів, розташованих на бульварі Рамбла, де вантажівка давила перехожих.

Хода відбувалася під гаслом, написаним каталонською, - "No tinc por" - "Я не боюся".

Копирайт изображения Getty Images Image caption На чолі демонстрації також ті, хто надавав першу допомогу постраждалим у теракті

Крім того, учасники ходи, серед яких були і мусульманки у хіджабах, несли гасла проти ісламофобії.

Загалом, за оцінками поліції, у демонстрації взяли участь близько півмільйона осіб.

Демонстрація напередодні референдуму

Копирайт изображения Reuters Image caption За спиною у короля Іспанії майорили каталонські прапори - символ незалежності

Філіп VI став першим королем, який взяв участь у демонстрації після відновлення монархії в Іспанії у 1975 році. Його батько, Хуан Карлос, який посів престол після смерті диктатора Франко, ніколи не робив цього аж до свого зречення у 2014 році.

Іспанський монарх та прем'єр-міністр країни продемонстрували солідарність на тлі протирічь, пов'язаних із запланованим на жовтень неофіційним референдумом про незалежність Каталонії.

Під час ходи за їхніми спинами майорили каталонські прапори, а дехто із учасників демонстрації намагався освистати короля і кричав "Іди геть!"

Що сталося із нападниками

Копирайт изображения Reuters Image caption За даними поліції, у ході взяли участь близько 500 тис. людей

Надвечір 17 серпня у центрі Барселоні на бульварі Рамбла, що є дуже популярним серед туристів, вантажний фургон почав давити перехожих. Авто проїхало понад 500 метрів зі швидкістю близько 80 км на годину і зупинилося поблизу площі Бокерія. Водію вдалося втекти.

Пізніше у 120 км від Барселони у приморському містечку Камбільс ще одна авто наїхало на пішоходів. Поліція застрелила п'ятьох нападників.

22 серпня поліція застрелила 22-річного мароканця Юнеса Абуякуба, якого вважають водієм фургона, що в'їхав у натовп на бульварі Рамбла.

У нападах загинули 15 людей, понад 100 отримали поранення.

Відповідальність за напади взяла на себе "Ісламська держава".