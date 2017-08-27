Порошенко привітав донеччан із днем міста
- 27 серпня 2017
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Президент України Петро Порошенко привітав жителів Донецька із днем народження міста.
"Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани!" - йдеться у дописі президента у Twitter.
"Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну. Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!" - написав український президент.
Нині Донецьк перебуває на території, непідконтрольній Києву.