Поліція почала провадження у справі ДТП із сином Шуфрича

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Столична поліція почала розслідувати обставини "автопригоди, у якій постраждав пішохід", - йдеться у повідомленнівідділу комунікацій поліції Києва у Facebook.

"Столичні поліцейські встановлюють обставини автопригоди, у якій постраждав пішохід. Чоловіка із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Аварія стала близько 22:30 26 серпня у Печерському районі Києва. На пішоходному переході автомобіль "Бентлі" збив чоловіка.

"Встановлено, що на момент аварії в салоні іномарки разом із водієм, 1994 року народження, перебував його товариш. Також відомо,що авто не належить водієві, а було взяте в оренду", - повідомляє поліція. Там також зазначають, що "водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучено до матеріалів кримінального провадження".

Водночас у поліції не називають ім'я водія "Бентлі".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Нестор Шуфрич пройшов до парламенту від "Опозиційного блоку"

Про аварію стало відомо раніше із допису у Facebook прес-служби депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича.

"У суботу ввечері сином народного депутата Нестора Шуфрича, Шуричем Нестором Несторовичем було скоєно ДТП на автомобілі марки Bentley, який йому не належав, а був, на його прохання, наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A на парковці клубу FreeДом", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі депутата також повідомили, що ДТП сталося, коли Нестор Шуфрич-молодший їхав повертати машину до автосалону, при цьому його товариш-репер був на пасажирському сидінні.