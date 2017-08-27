Аварія із 8 загиблими на М1 у Британії: водіям висунуто звинувачення
Двом водіям вантажівок, які спровокували масштабну аварію на М1 висунуті звичнувачення.
У ДТП, що сталося у суботу, загинули восьмеро людей, ще троє перебувають у важкому стані.
Серед загиблих - шестеро чоловіків і дві жінки, які перебували у мікроавтобусі, що потрапив в аварію за участю двох вантажівок.
М1 - одна із головних автомагістралей Британії.
ДТП сталася у 50 км на північ від Лондона.
Поліція Темз Валей висунула 31-річному Річарду Мазіраку і 51-річному Девіду Вагстафу звинувачення у небезпечному керуванні, яке призвело до загибелі людей.