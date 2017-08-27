Ураган Гарві: дві смерті підтверджено

Копирайт изображения Getty Images Image caption Узбережжя техасу, що постраждило від урагану, може зазнати другого удару від шторму і високого припливу

Двоє людей загинули від урагану "Гарві" у Г'юстоні та поблизу Рокпорту, що у Техасі. Рятівні зусилля ускладнюються сильним вітром, а також тим, що тисячі людей залишилися без електрики.

У рятівних операціях беруть участь близько 1800 військових.

Компанії з постачання електрики кажуть, що близько 300 тисяч їхніх клієнтів залишилися без світла.

Губернатор Техасу Ґреґ Еббот попередив про можливість серйозної повені від дощів тропічного урагану "Гарві", що вирує останніми днями.

Він заявив, що у Г'юстоні і Корпус Крісті вже випало близько 50 см опадів. За словами губернатора, до середини тижня, коли, як очікується, ураган має вгамуватися, може випасти ще до 1 м опадів.

На південь від Г'юстону влада штату змушена евакуювати близько 4500 ув'язнених через стрімке підвищення рівня води у річці Бразос.

Копирайт изображения AFP Image caption Деякі мешканці Рокпорту втратили і домівки, і меблі та побутову техніку

Як повідомляє кореспондент ВВС у Рокпорті, мешканці міста самостійно ходять від дверей до дверей, і перевіряють, чи не загинув хтось із їхніх сусідів.

"Гарві" розпочався як 4-бальний ураган, найсильніший за останні 12 років у США. Проте під вечір суботи він послабився до категорії "тропічний шторм".

У Національній метеорологічній службі попередили, що через потужність урагану деякі райони штату можуть бути непридатні для життя впродовж місяців.

Нині шторм потроху пересувається вглиб суходолу. Проте узбережжя ще може постражати від шторму та високого припливу.

Президент Дональд Трамп дозволив використовувати федеральні кошти, аби допомогти найбільш постраждалим регіонам.

У Білому домі повідомили, що президент Трамп може відвідати Техас на початку наступного тижня.