Послідовники гуру-ґвалтівника починають залишати ашрам

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Внутрішні війська підходять до ашраму, де переховуються прибічники суперечливого гуру

Після запеклого протистояння із військовими, послідовники суперечливого індійського гуру почали залишати його маєток у понад 400 гектарів у Сірсі, штат Хар'яна.

Проте вважають, що десятки тисяч учнів гуру все ще перебувають у поселенні.

36 людей загинули і сотні поранені у сутичках у п'ятницю, по тому, як гуру Гурміта Рама Рахіма Сінха було визнано винним у тому, що він зґвалтував двох своїх послідовниць.

Місцева влада побоюється більших безладів у понеділок, коли суд має оголосити остаточний вирок і покарання.

Поліція арештувала 2,5 тис. послідовників гуру після того, як понад 200 тисяч його прихильників вийшли на вулиці міста Панчкула, аби почути рішення суду. Деякі з них трощили авто і підпалювали машини телеканалів. Вони наполягали, що гуру невинуватий.

Аби запобігти подальшому насильству, були залучені сили безпеки, а губернатор штату наказав обшукати усі центри, пов'язані із сектою.

Ашрам у Сірсі є величезним комплексом із своїми школами, лікарнею і кінотеатром.

Сотні правоохоронців і внутрішній війська заблокували підходи до території у суботу, закликавши тих, хто зібрався всередині, мирно залишити ашрам.

Копирайт изображения EPA Image caption Війська у штатах Хар'яна і Пенджаб перебувають і підвищеному стані готовності перед тим, як гуру оголосять остаточний вирок

Кореспондент ВВС Джастін Роулатт, який перебуває на місці подій, розповідає, що ті, хто вирішили залишити ашрам, заповнюють таксі і вантажівки.

Одні кажуть, що збираються у Ротак, де утримують їхнього гуру. Інші просто повертаються додому.

Вони залишають територію ашраму один по одному, під пильним наглядом правоохоронців та звуки духовних гімнів, що лунають з гучномовців.

У своєму щомісячному зверненні цієї неділі прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що "природньо бути занепокоєним" після кількох днів насильства і безладів.

"Насильство є неприйнятним для жодної нації, у жодній формі, - заявив пан Моді. - Тим, хто взяв закон у свої руки чи вдався до насильства пощади не буде, ким би вони не були".

Очікується, що у понеділок 50-річний гуру може отримати до 7 років позбавлення волі. Тюрма, де його утримуватимуть, перетвориться на фортецю, а журналістам буде заборонено наближатися до неї на відстань менше одного кілометра.

Місто Ротак перебуває під посиленою охороною поліції і внутрішніх військ, дороги перекриті барикадами з колючого дроту.

У день винесення вироку школи та коледжі у місті будуть закриті.

Ще минулого четверга у Х'аряні був заблокований мобільний інтернет, і заборону подовжили ще на 48 годин.