"Динамо" обіцяє зіграти у Маріуполі "після нормалізації оперативної обстановки"

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Футбольний клуб "Динамо" (Київ) пропонує призначити нову дату матчу у Маріуполі.

Про це йдеться у листі віце-президента клубу на адресу президента Федерації футболу України, оприлюдненому на сайті "Динамо".

У листі віце-президент київського "Динамо" нагадує, що клуб неодноразово наголошував "на неможливості проведення даного матчу у Маріуполі за умов та обставин, що склалися на сьогоднішній день".

"Місто знаходиться на відстані 20 км. від зони ведення бойових дій українських військ проти бойовиків незаконних воєнних формувань", - йдеться у листі.

А відтак, масові заходи можуть "мати ризики зовнішньої терористичної загрози та несуть небезпеку для життя спортсменів і глядачів".

Водночас у київському "Динамо" підтверджують готовність зіграти у Маріуполі.

"Це відбудеться відразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку та надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП про вжиття ними усіх можливих заходів для забезпечення безпеки перебування та пересування гравців та персоналу ФК "Динамо" (Київ), забезпечення безпечного прибуття та перебування уболівальників клубу у місті Маріуполь", - йдеться у листі віце-президента клюубу.

Матч було призначено на 27 серпня. Віце-президент "Динамо" (Київ) Андрій Мадзяновський заявляв, що у разі, як клубу зарахують технічну поразку, "Динамо" звернеться до суду.