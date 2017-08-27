У горах Австрії загинули п'ятеро альпіністів
- 27 серпня 2017
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П'ятеро альпіністів загинули і один зазнав серйозних травм внаслідок інциденту, що стався у горах у австрійській провінції Зальцбург.
Інцидент стався у районі громади Крімль, в урочищі Маннлькарсчарте, що на південь від Зальцбурга.
Червоний Хрест повідомляє, що за їхньою попередньою інформацією, альпіністи зірвалися, будучи прив'язаними одне до одного. На місце інциденту спорядили рятувальників на гелікоптерах.
У Червоному Хресті зазначають, що осіб загиблих поки що не встановили.