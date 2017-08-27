Г'юстон потерпає від повені "катастрофічних масштабів"
Служби невідкладної допомоги врятували понад 1 тисячу людей у затоплених частинах міста Г'юстон, штат Техас, де вирує тропічний шторм "Гарві".
Мер міста Сильвестр Тернер заявив, що до рятувальних служб надійшло понад 2 тисячі дзвінків із проханнями про допомогу. Мер закликав містян не дзвонити рятувальникам доти, доки ситуація не загрожуватиме їхньому життю і їм справді потрібен буде порятунок.
Раніше влада штату підтвердила двох загиблих унаслідок урагану: одна людина загинула у п'ятницю у пожежі в одному з будинків у окрузі Арканзас, штат Техас; ще одна жінка загинула у Г'юстоні у суботу.
У Національній погодній службі США зафіксували уже понад 60 см опадів за минулу добу у містах Г'юстон і Корпус-Крісті. Там заявили, що за минулу ніч в Г'юстоні і Ґалвестоні сталася повінь "катастрофічних масштабів".
При цьому синоптики застерігають, що ситуація може ще погіршитися, і "потенційно значні повені очікуються також у інших районах південного сходу Техасу".
Губернатор штату Ґреґ Ебботт заявив, що у штаті очікується ще до 100 см опадів, аж допоки шторм не почне слабшати в середині наступного тижня. У деяких районах штату щогодини випадає від 10 до 15 см опадів.
Компанії з постачання електрики заявили, що близько 300 тисяч їхніх клієнтів залишилися без світла.
"Гарві" розпочався як 4-бальний ураган, найсильніший за останні 12 років у США. Проте під вечір суботи він послабився до категорії "тропічний шторм".
У Національній метеорологічній службі попередили, що через потужність урагану деякі райони штату можуть бути непридатні для життя впродовж місяців.
Нині шторм потроху пересувається вглиб суходолу. Проте узбережжя ще може постражати від шторму та високого припливу.
Президент Дональд Трамп дозволив використовувати федеральні кошти, аби допомогти найбільш постраждалим регіонам.
У Білому домі повідомили, що президент Трамп може відвідати Техас на початку наступного тижня.