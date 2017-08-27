Копирайт изображения AFP Image caption Г'юстон - одне із найбільш густозаселених міст у США

Служби невідкладної допомоги врятували понад 1 тисячу людей у затоплених частинах міста ‎Г'юстон, штат Техас, де вирує тропічний шторм "Гарві".‎

Мер міста Сильвестр Тернер заявив, що до рятувальних служб надійшло понад 2 тисячі ‎дзвінків із проханнями про допомогу. Мер закликав містян не дзвонити рятувальникам доти, ‎доки ситуація не загрожуватиме їхньому життю і їм справді потрібен буде порятунок. ‎

Раніше влада штату підтвердила двох загиблих унаслідок урагану: одна людина загинула у ‎п'ятницю у пожежі в одному з будинків у окрузі Арканзас, штат Техас; ще одна жінка ‎загинула у Г'юстоні у суботу.‎

У Національній погодній службі США зафіксували уже понад 60 см опадів за минулу добу у ‎містах Г'юстон і Корпус-Крісті. Там заявили, що за минулу ніч в Г'юстоні і Ґалвестоні сталася повінь ‎‎"катастрофічних масштабів".‎

При цьому синоптики застерігають, що ситуація може ще погіршитися, і "потенційно значні ‎повені очікуються також у інших районах південного сходу Техасу".‎

Губернатор штату Ґреґ Ебботт заявив, що у штаті очікується ще до 100 см опадів, аж допоки ‎шторм не почне слабшати в середині наступного тижня. У деяких районах штату щогодини ‎випадає від 10 до 15 см опадів.

Компанії з постачання електрики заявили, що близько 300 тисяч їхніх клієнтів залишилися без світла.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На східному узбережжі США лютує найгірший за 12 років ураган "Гарві".

‎"Гарві" розпочався як 4-бальний ураган, найсильніший за останні 12 років у ‎США. Проте під вечір суботи він послабився до категорії "тропічний шторм".‎

У Національній метеорологічній службі попередили, що через потужність ‎урагану деякі райони штату можуть бути непридатні для життя впродовж ‎місяців.‎

Нині шторм потроху пересувається вглиб суходолу. Проте узбережжя ще може ‎постражати від шторму та високого припливу.‎

Президент Дональд Трамп дозволив використовувати федеральні кошти, аби ‎допомогти найбільш постраждалим регіонам.‎

У Білому домі повідомили, що президент Трамп може відвідати Техас на ‎початку наступного тижня.‎