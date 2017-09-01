ООН: майже 40 тисяч мусульман рохінджа втекли із М'янми
38 тисяч мусульман рохінджа втекли із М'янми до сусіднього Бангладеш, рятуючись від конфлікту, що спалахнув у штаті Ракхайн тиждень тому.
Про це повідомила влада Бангладеш, попередивши, що ця цифра приблизна. За повідомленнями, ще тисячі людей чекають нагоди перетнути кордон.
За деякими даними, десятки людей загинули внаслідок сутичок у штаті, які розгорілися після того, як бойовики, що представляли народність рохінджа, напали на поліцейський пост 25 серпня.
Активісти рохінджа і ті, хто утік до Бангладеш, заявляють, що військові і місцеві буддисти розпочали "помсту" проти місцевих мусульман після нападу на поліцейський пост. ЗМІ повідомляють про випадки, коли солдати спалювали села рохінджа і нападали на їх жителів.
У свою чергу, військові стверджують, що борються із бойовиками, у чиїх рядах, як там заявляють, багато чоловіків рохінджа. Деякі повідомлення ЗМІ розповідають про напади таких бойовиків на представників інших спільнот і поселень.
Оцінити ситуацію на місці незалежно неможливо, оскільки журналісти не можуть отримати туди безперешкодний доступ.
Багато цивільних загинули, намагаючись перетнути річку Наф, щоб дістатися до Бангладеш - тільки у п'ятницю 16 тіл загиблих винесло на берег.
Спецпредставник ООН із прав людини у М'янмі Янґхі Лі назвав ситуацію у штаті Ракхайн "витком агресії, що дедалі погіршується", закликавши негайно зупинити насилля.
Після початку у М'янмі у 2012 році конфлікту між буддистами, що складають більшість, і представниками мусульманської меншини рохінджа останні масово тікають у Таїланд, Малайзію та інші країни.