ООН: майже 40 тисяч мусульман рохінджа втекли із М'янми

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гуманітарні організації повідомляють, що родини, які втекли до Бангладеш, потребують їжі і притулку

‎38 тисяч мусульман рохінджа втекли із М'янми до сусіднього Бангладеш, рятуючись від ‎конфлікту, що спалахнув у штаті Ракхайн тиждень тому.‎

Про це повідомила влада Бангладеш, попередивши, що ця цифра приблизна. За повідомленнями, ‎ще тисячі людей чекають нагоди перетнути кордон.‎

За деякими даними, десятки людей загинули внаслідок сутичок у штаті, які розгорілися після ‎того, як бойовики, що представляли народність рохінджа, напали на поліцейський пост 25 ‎серпня.‎

Активісти рохінджа і ті, хто утік до Бангладеш, заявляють, що військові і місцеві буддисти ‎розпочали "помсту" проти місцевих мусульман після нападу на поліцейський пост. ЗМІ ‎повідомляють про випадки, коли солдати спалювали села рохінджа і нападали на їх жителів.‎

У свою чергу, військові стверджують, що борються із бойовиками, у чиїх рядах, як там заявляють, ‎багато чоловіків рохінджа. Деякі повідомлення ЗМІ розповідають про напади таких бойовиків на ‎представників інших спільнот і поселень.‎

Оцінити ситуацію на місці незалежно неможливо, оскільки журналісти не можуть отримати туди ‎безперешкодний доступ.‎

Багато цивільних загинули, намагаючись перетнути річку Наф, щоб дістатися до Бангладеш - ‎тільки у п'ятницю 16 тіл загиблих винесло на берег.‎

Спецпредставник ООН із прав людини у М'янмі Янґхі Лі назвав ситуацію у штаті Ракхайн ‎‎"витком агресії, що дедалі погіршується", закликавши негайно зупинити насилля.

Після початку у М'янмі у 2012 році конфлікту між буддистами, що складають більшість, і представниками мусульманської меншини рохінджа останні масово тікають у Таїланд, Малайзію та інші країни.

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