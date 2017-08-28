З Г'юстона евакуювали дві тисячі людей
Близько двох тисяч людей евакуювали з американського Г'юстона, де вирує тропічний шторм "Гарві".
В інших районах штату Техас тривають сильні зливи.
За даними Національної метеорологічної служби, у місті, де практично паралізована робота транспорту, через повінь ввели надзвичайний стан.
Також повідомляють про п'ятьох загиблих. Проте поки що точно підтверджені лише дві смерті: одна людина загинула у п'ятницю у пожежі в будинку в окрузі Арканзас, ще одна жінка загинула у Г'юстоні у своєму авто.
За словами губернатора Грега Еббота, у містах Г'юстон і Корпус-Крісті вже випало по 50 см опадів і ще може випасти до 40 см.
Синоптики заявляють про "безпрецедентні" погодні умови. Національна метеорологічна служба застерігає, що існує небезпека "значних повеней" у районі міста Г'юстон.
Грег Ебботт також заявив, що в Техасі закрили 250 доріг та магістралей.
Він оприлюднив офіційне повідомлення про стихійне лихо в 19 округах та додав, що зливи продовжуються у містах Г'юстон, Вікторія та Корпус-Крісті.
Мер Г'юстона Сильвестр Тернер закликав мешканців міста не телефонувати до служби порятунку, якщо ситуація не загрожує життю. "Не виїжджайте на дорогу, не вважайте, що шторм закінчився", - сказав він.
Чиновники в окрузі Харріс попросили людей, яким належать човни, допомогти в рятуванні.
Аеропорт "Г'юстон Буш" поки що припинив усі комерційні рейси. Інший аеропорт Г'юстона, "Гоббі", також закритий, його злітно-посадкові смуги повністю затоплені.
Президент Дональд Трамп у вівторок планує відвідати Техас, щоб ознайомитися з масштабами стихійного лиха. За його словами, він приїде тоді, коли це буде можливо, щоб не перешкоджати роботі рятувальних служб.
У деяких районах у неділю вранці дощі випадали зі швидкістю від 10 до 15 см на годину.
"Багато струмків, річок і заплав вийшли з берегів і подолали колишній рекордний рівень", - заявили синоптики.
Пересування по Г'юстону ускладнено, але повністю не припинено. Мешканцям радять переміститися до тих районів міста, що знаходяться на височині.
Удару стихії подібної сили США не відчували з 2004 року, коли внаслідок урагану "Чарлі" загинули 15 людей. Його збитки тоді оцінили в 16 млрд доларів.