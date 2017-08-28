З Г'юстона евакуювали дві тисячі людей

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Близько двох тисяч людей евакуювали з американського Г'юстона, де вирує тропічний шторм "Гарві".‎

В інших районах штату Техас тривають сильні зливи.

За даними Національної метеорологічної служби, у місті, де практично паралізована робота транспорту, через повінь ввели надзвичайний стан.

Також повідомляють про п'ятьох загиблих. Проте поки що точно підтверджені лише дві смерті: одна людина загинула у ‎п'ятницю у пожежі в будинку в окрузі Арканзас, ще одна жінка ‎загинула у Г'юстоні у своєму авто.

За словами губернатора Грега Еббота, у містах Г'юстон і Корпус-Крісті вже випало по 50 см опадів і ще може випасти до 40 см.

Синоптики заявляють про "безпрецедентні" погодні умови. Національна метеорологічна служба застерігає, що існує небезпека "значних ‎повеней" у районі міста Г'юстон.

Грег Ебботт також заявив, що в Техасі закрили 250 доріг та магістралей.

Він оприлюднив офіційне повідомлення про стихійне лихо в 19 округах та додав, що зливи продовжуються у містах Г'юстон, Вікторія та Корпус-Крісті.

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Мер Г'юстона Сильвестр Тернер закликав мешканців міста не телефонувати до служби порятунку, якщо ситуація не загрожує життю. "Не виїжджайте на дорогу, не вважайте, що шторм закінчився", - сказав він.

Чиновники в окрузі Харріс попросили людей, яким належать човни, допомогти в рятуванні.

Аеропорт "Г'юстон Буш" поки що припинив усі комерційні рейси. Інший аеропорт Г'юстона, "Гоббі", також закритий, його злітно-посадкові смуги повністю затоплені.

Президент Дональд Трамп у вівторок планує відвідати Техас, щоб ознайомитися з масштабами стихійного лиха. За його словами, він приїде тоді, коли це буде можливо, щоб не перешкоджати роботі рятувальних служб.

Копирайт изображения AFP Image caption Вода та інші товари першої необхідності продаються в обмеженій кількості

У деяких районах у неділю вранці дощі випадали зі швидкістю від 10 до 15 см на годину.

"Багато струмків, річок і заплав вийшли з берегів і подолали колишній рекордний рівень", - заявили синоптики.

Пересування по Г'юстону ускладнено, але повністю не припинено. Мешканцям радять переміститися до тих районів міста, що знаходяться на височині.

Удару стихії подібної сили США не відчували з 2004 року, коли внаслідок урагану "Чарлі" загинули 15 людей. Його збитки тоді оцінили в 16 млрд доларів.