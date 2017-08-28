Доба в АТО минула без втрат
За минулу добу бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
За повідомленням, Авдіївська промзона та підступи до селища Водяне - це понад 60% від усіх випадків вогню за добу.
Крім того, з гранатометів обстріляли підступи до Майорська і Луганського.
На приморському напрямку ввечері бойовики кілька разів застосовували великокаліберні кулемети на підступах до Водяного та Лебединського.
У штабі додали, що в більшості випадків обстріли були довготривалими і носили провокаційний характер.
Українські військові єдиний раз за добу відкривали вогонь у відповідь, зазначили в штабі АТО.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.