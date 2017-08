Репер Ламар отримав шість нагород премії MTV

Копирайт изображения EPA

Американський репер Кендрік Ламар здобув шість нагород на щорічній церемонії нагородження премії MTV Video Music Awards у Лос-Анджелесі.

Ламар отримав нагороду за композицію Humble як найкраще відео, так само як і нагороду як найкращий хіп-хоп виконавець.

Звання кращого виконавця 2017 року дісталося британському співаку Ед Ширану.

Тейлор Свіфт на церемонії нагородження представила свій новий кліп Look What You Made Me Do.

У кліпі 27-річна виконавиця з'являється з могили та заявляє, що вона колишня - померла.

За годину кліп на YouTube переглянули близько 500 тисяч людей.

Свіфт виборола одну нагороду MTV - за кращу співпрацю з британським співаком Зейном Маліком у композиції I Don't Wanna Live Forever.

Кетті Перрі, яка вела церемонію, цього року не отримала жодної нагороди. Вона закривала MTV Video Music Awards композицією Swish Swish з Нікі Мінаж.